Тайка Вайтити снимет экранизацию серии комиксов «Инкал»

Лос-Анджелес, 4 ноября. Режиссер Тайка Вайтити займется экранизацией серии комиксов Алехандро Ходоровски и французского художника Мебиуса «Инкал». Оригинальные произведения выходили в конце 1970-х годов.

Вайтити не только срежиссирует экранизацию, но и напишет сценарий для будущего фильма. В этом ему помогут Джемейн Клемент, приложивший руку к «Чем мы заняты в тени», и Питер Уоррен, работавший над «Паранормальным отрядом», передает Deadline.

В центре сюжета комиксов «Инкал» находится частный детектив Джон Дифул, который живет в мире космо-техноцивилизации будущего. В руках персонажа оказывается артефакт Инкал. Предмет обладает огромной силой, поэтому за ним охотятся по всей галактике.

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити снимет новый фильм для студии Disney. Одну из главных ролей в ленте сыграет актриса Скарлетт Йоханссон.