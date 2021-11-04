Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:03
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Тайка Вайтити снимет экранизацию серии комиксов «Инкал»
Общество
Тайка Вайтити снимет экранизацию серии комиксов «Инкал»
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag/www.imago-images.de

Лос-Анджелес, 4 ноября. Режиссер Тайка Вайтити займется экранизацией серии комиксов Алехандро Ходоровски и французского художника Мебиуса «Инкал». Оригинальные произведения выходили в конце 1970-х годов.

Вайтити не только срежиссирует экранизацию, но и напишет сценарий для будущего фильма. В этом ему помогут Джемейн Клемент, приложивший руку к «Чем мы заняты в тени», и Питер Уоррен, работавший над «Паранормальным отрядом», передает Deadline.

В центре сюжета комиксов «Инкал» находится частный детектив Джон Дифул, который живет в мире космо-техноцивилизации будущего. В руках персонажа оказывается артефакт Инкал. Предмет обладает огромной силой, поэтому за ним охотятся по всей галактике.

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити снимет новый фильм для студии Disney. Одну из главных ролей в ленте сыграет актриса Скарлетт Йоханссон.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тайка Вайтити снимет экранизацию серии комиксов «Инкал»
экранизация вайтити инкал
Комментировать