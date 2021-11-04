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Боливия уволила своего посла в Парагвае после скандального видео для Tik-Tok
Весь мир
Боливия уволила своего посла в Парагвае после скандального видео для Tik-Tok
twitter.com/MarioCronenbold  /  Официальная страница экс-посла Боливии Марио Кроненбольда

Ла-Пас, 4 ноября. Правительство Боливии приняло решение уволить своего посла в Парагвае Марио Кроненбольда Апонте из-за скандального видео, которое он снял для Tik-Tok. Сообщение появилось на официальной странице МИД южноамериканской страны в Twitter.

В заявлении ведомства говорится, что после оценки обстоятельств 1 ноября посол был отстранен от исполнения своих обязанностей.

«Инцидент не повлиял на дипломатические отношения между Государством Боливия и Республикой Парагвай, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне», — говорится в тексте МИД.

Скандал разразился после того, как Кроненбольд опубликовал в Tik-Tok видео, в котором шутливо говорит о традиционном в Парагвае напитке терере (аналог чая мате. — Прим ред.). Дипломат несколько раз повторяет фразу «Это мой голос через день распития терере», последний раз — на языке гуарани — группы коренных народов Южной Америки. В итоге безобидный ролик вызвал недовольство среди боливийцев и высшего руководства.

Сам Кроненбольд извинился на своей странице в Twitter и написал, что этим видео он хотел продемонстрировать «теплый прием», который получил в стране.

«Прошу прощения у тех, кого обидел мой недавний ролик в Tik-Tok. Я лишь хотел отметить теплый прием, который я получил, и то, как я счастлив на этой прекрасной земле. Я из Санта-Крус, города-побратима Парагвая, и там есть группы населения, говорящие на языке гуарани», — написал он.

Однако это не помогло, и нижняя палата депутатов парламента Парагвая проголосовала за признание посла персоной нон грата. Они также отметили, что Кроненбольд «очернил культурные ценности и оскорбил родной язык страны, в которой работает».

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скандал боливия парагвай
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