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Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
кадр из фильма «Финч»

Москва, 4 ноября. Премьера фантастической драмы «Финч» режиссера Мигеля Сапочника состоится 5 ноября на американской стриминговой платформе AppleTV.

По сюжету, из-за вспышки на Солнце жизнь на Земле оказалась под угрозой. Миллиарды людей погибли, выжили лишь единицы, которые успели спрятаться в бункере. Теперь на улице нельзя выходить без специального скафандра. Именно в таких условиях живет инженер Финч Вайнберг (Том Хэнкс).

Чтобы не страдать от одиночества, он создает робота Джеффа. Позже Финч отправляется на поиски выживших и находит собаку. Эта маленькая компания дает миру надежду на спасение. Сценарий «Финча» написали Крэйг Лак и Айвор Пауэлл. В картине также снимались Самира Уайли, Скит Ульрих, Лора Харриер.

Ранее сообщалось, что третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет 22 января 2022 года. Герои апокалиптического телешоу снова будут бороться за выживание в поезде, который движется без остановок сквозь ледяную пустыню.

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