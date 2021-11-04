Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV

Москва, 4 ноября. Премьера фантастической драмы «Финч» режиссера Мигеля Сапочника состоится 5 ноября на американской стриминговой платформе AppleTV.

По сюжету, из-за вспышки на Солнце жизнь на Земле оказалась под угрозой. Миллиарды людей погибли, выжили лишь единицы, которые успели спрятаться в бункере. Теперь на улице нельзя выходить без специального скафандра. Именно в таких условиях живет инженер Финч Вайнберг (Том Хэнкс).

Чтобы не страдать от одиночества, он создает робота Джеффа. Позже Финч отправляется на поиски выживших и находит собаку. Эта маленькая компания дает миру надежду на спасение. Сценарий «Финча» написали Крэйг Лак и Айвор Пауэлл. В картине также снимались Самира Уайли, Скит Ульрих, Лора Харриер.

Ранее сообщалось, что третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет 22 января 2022 года. Герои апокалиптического телешоу снова будут бороться за выживание в поезде, который движется без остановок сквозь ледяную пустыню.