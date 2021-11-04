Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель

Москва, 4 ноября. Текущие нефтяные цены на уровне 80 долларов за баррель являются объективными, заявил вице-премьер РФ Александр Новак после министерской встречи ОПЕК+.

По его словам, сейчас трудно сказать, достигнут ли котировки сырья значения в 100 долларов за баррель. Как он отметил, дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от совокупности факторов.

«Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала», — рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Министры стран соглашения ОПЕК+ ранее поддержали решение нарастить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в декабре этого года в соответствии с планом, действующим с августа. Рынок нефти отреагировал на эту новость небольшим снижением. Котировки Brent снижаются на 0,60%, до 81,5 доллара за баррель. WTI торгуется по 80,19 доллара за бочку, теряя 0,83% от уровня окончания предыдущей торговой сессии.