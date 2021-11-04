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Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 ноября. Молочная продукция, плодоовощные товары и ряд других продовольственных категорий может вырасти в цене перед Новым годом, рассказывает в интервью URA.RU глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Классические сезонные факторы и высокий уровень инфляции на глобальных рынках приведут к повышению цен на различные товары в России, отмечает экономист Масленников.

«Очень сильное опережение (по росту цен — Прим. ред.) у плодоовощной продукции. Но здесь закрыться невозможно, потому что плоды и овощи — это скоропортящаяся продукция. Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, что будет происходить с ценами и какой рацион у вас будет на Новый год. Этот тот риск, который всегда с нами. Это наш с вами праздник!» — подчеркнул эксперт.

Фрукты и овощи подорожали в прошлом месяце примерно на 8,65%. Данное повышение превышает среднее значение вчетверо. С точки зрения специалиста, тенденция объясняется эффектом сезонных причин, так как запасы урожая начали заканчиваться, а логистические проблемы актуализировались.

Помимо этого, в стране могут вырасти цены на молочку. Согласно предположениям собеседника издания, такая продукция может прибавить от 7% до 15%. При этом резкое подорожание мяса ожидается уже в ноябре, но к главному зимнему празднику его цена должна нормализоваться. Масленников рекомендует не беспокоиться и любителям шоколада — кондитерские изделия и конфеты, по прогнозу, останутся в прежних ценовых пределах.

Дефицита красной рыбы и икры в Российской Федерации точно не случится, о чем свидетельствуют объемы вылова горбуши. Соответствующую оценку сегмента предоставил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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