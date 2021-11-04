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Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Берлин, 4 ноября. Основные танки сухопутных сил немецкой армии Leopard 2A7 прошли первый этап тестирования комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства.

Как сообщает издание Army Recognition, испытания КАЗ Trophy на танках Leopard 2A7 признано успешным. Они проводились специалистами израильской компании Rafael Advanced Defence Systems, которая является разработчиком КАЗ Trophy, и немецкой фирмы Kraus-Maffei Wegmann (KMW).

«В ходе тестов Trophy отразил более 90 процентов атакующих боеприпасов и позволил определять местоположение стрелков», — сказано в публикации.

Тип «отраженных» боеприпасов и другие подробности испытаний не сообщаются. Интеграцию систем Trophy на танки бундесвера должны провести сотрудники компании KMW, контракт о поставках израильских КАЗ в армию ФРГ уже заключен, информирует Army Recognition.

Ранее американское издание Politico выдало фото танков ВС РФ близ города Ельня в Смоленской области за свидетельство концентрации сил российской армии у границ с Украиной. Расстояние между Ельней и ближайшей украинской территорией составляет несколько сотен километров.

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