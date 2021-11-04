Победа коалиции Беннета: Кнессет впервые за три года принял государственный бюджет

Впервые за три года израильский Кнессет (парламент) принял государственный бюджет. Это стало важным событием для нового правительства, возглавляемого Нафтали Беннетом.

Решающий момент

Если бы парламент не утвердил бюджет до 14 ноября, действующий кабмин был бы распущен, а в стране прошли уже пятые за три года выборы. В таком случае предыдущий лидер Биньямин Нетаньяху получил бы возможность вновь претендовать на высокий пост.

Обсуждению нового проекта в Кнессете предшествовали четыре дня бурных дискуссий в Парламентском финансовом комитете, который согласовывал документ перед передачей его депутатам. Члены оппозиционных партий всячески затягивали процесс — перед окончательным утверждением секретари представили около 30 тысяч оговорок и претензий с их стороны.

Федеральное агентство новостей /

Уже после этого план бюджета вместе с пакетом важных экономических реформ был передан на рассмотрение Кнессету. Последнее заседание затянулось до глубокой ночи 4 ноября — оно завершилось в 05:30 утра (06:30 по Москве). Осложняло процесс то, что за каждую из более чем сотни поправок необходимо было голосовать отдельно.

Примечательно, что последняя сессия обсуждения началась со словесной перепалки между действующим и бывшим премьер-министром.

На предшествующих дебатах Нетаньяху заявил, что его соперник возглавляет «правительство лжецов», и призвал коллег по парламенту свергнуть «безответственное» руководство.

למה סתם אומרים שאין הישגים לממשלה הגרועה של בנט ולפיד? pic.twitter.com/ce71O0Hn3f — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 3, 2021

Беннет, в свою очередь, указал на то, что его команда хочет стабильности, в то время как при оппоненте страна переживала беспорядок.

Ahead of budget votes, Bennett accuses Netanyahu of sowing ‘chaos,’ division https://t.co/B6MVzCkAXq — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 3, 2021

Бюджет есть

«Праздник в государстве Израиль! После многих лет хаоса мы сформировали правительство, преодолели дельта-штамм, и теперь, слава богу, мы приняли бюджет», — написал действующий премьер-министр на личной странице в Twitter.

יום חג למדינת ישראל!????????



לאחר שנים של תוהו ובוהו—

הקמנו ממשלה,

התגברנו על הדלתא,

ועכשיו, ברוך השם, העברנו תקציב לישראל!



ממשיכים קדימה בכל הכוח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 4, 2021

Депутаты утвердили план расходов на 2021 год в размере 609 миллиардов шекелей (194 млрд долларов). По данным радиостанции Kan, за утверждение нового бюджета единогласно проголосовали представители правящей коалиции — 61 депутат. Остальные 59 выступили против.

Вечером в четверг было возобновлено обсуждение пакета расходов на 2022 год в размере 573 миллиардов шекелей. И вряд ли исход голосования будет иным.

Тем не менее принадлежащая Нетаньяху партия «Ликуд» ужа начала критиковать принятый правительством бюджет обвиняя конкурентов в повышении цен и налогов.

אזרחי ישראל ישלמו הרבה יותר בגלל התקציב של בנט ולפיד. pic.twitter.com/iqipfWqwTL — הליכוד (@Likud_Party) November 4, 2021

Политическая гонка

Последний провал Биньямину Нетаньяху на предыдущих выборах произошел именно из-за его неспособности сформировать правительство, реально выполняющее свою работу. И то обстоятельство, что у еврейского государства на протяжении последних трех лет не был принят бюджет, говорило о беспрецедентном политическом кризисе.

Приход к власти новых лидеров и формирование инклюзивного кабинета министров дали стране новую надежду, однако состав правительственной коалиции, возглавляемой националистом Нафтали Беннетом и центристом Яиром Лапидом, изначально вызывал сомнения. У власти оказалась группа из восьми разношерстных политических партий: от крайне правых до представляющих интересы палестинцев. Многие говорили о том, что внутренние противоречия быстро развалят это правительство.

Федеральное агентство новостей /

Но этого так и не произошло. Тем не менее оппозиция, в которую перешел Биньямин Нетаньяху, до последнего пыталась сорвать предлагаемые конкурентами инициативы и всеми силами старалась затянуть процесс.

Впрочем, правительственные источники отметили, что новый план бюджета был принят относительно легко и быстро, более чем на неделю опередив крайний срок. Коалиция показала, что может избегать острых для внутренней повестки тем и держаться вместе даже несмотря на существующие споры.

Netanyahu’s hopes for quick comeback dim as Bennett aces major budget test https://t.co/1ugXBxJcl8 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 4, 2021

Члены различных в основе своей политических объединений дают понять, что общие интересы страны для них сейчас важнее. Очевидно, что если бы они сейчас начали отстаивать личные интересы, бюджет не был бы согласован, а как следствие — депутаты лишились бы власти. Теперь же, даже при условии хрупкого равновесия, у них остается шанс протолкнуть нужные им инициативы, пусть и несколько позже.