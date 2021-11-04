Манукян: «Персоны, которые нарушили единство России, отправлены в места заключения»

России не нужна информационная война, а страну мы не отдадим Западу. Об этом в беседе с ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Вадим Манукян признался, что праздник в этом году для него «наполнился новым смыслом».

«Во-первых, это прекрасно, что руководитель нашего государства Владимир Путин провел его в легендарном Севастополе и возложил цветы к знаковому мемориалу, который был открыт в этом году. Во-вторых, на мой взгляд, наконец, все разрушающие единство нашей страны персоны либо покинули ее, либо отправлены по месту своего назначения, то есть в места заключения», — сказал он.

Также Манукян подчеркнул, что «все любители поглумиться или оскорбить чувства части общества также начали получать достойный отпор за свою разнузданность».

«Едиными люди становятся, уважая друг друга и не пытаясь кого-то оскорбить и унизить. Нам не нужна информационная война, навязанная Западом. Мы едины! Это наша земля. Это наша любимая страна, а любимую не отдают», — заключил журналист.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал, что президент России Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единства. Путин прибыл в город-герой, откуда принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в режиме онлайн.