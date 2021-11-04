Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 4 ноября. Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза симулировал в матче Лиги чемпионов с «Зенитом».

Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в поединке между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом». По его мнению, главный арбитр матча ошибся, назначив одиннадцатиметровый удар в ворота петербургского клуба после падения Кьезы. Об этом Орлов рассказал в эфире «Радио Зенит».

«Кьеза от легкого касания упал в штрафной «Зенита». Может, и не было этого касания — от дуновения ветра от Клаудиньо упал. И даже вопросов ни у кого не было, что надо назначать пенальти. А давали повтор, и никак никто не мог разглядеть, где было нарушение. Это маленькие футбольные хитрости», — отметил комментатор.

Матч в Турине завершился поражением «Зенита» со счетом 2:4. После четырех туров петербургский клуб, в активе которого три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H.