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Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
Global Look Press  /  Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 4 ноября. Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза симулировал в матче Лиги чемпионов с «Зенитом».

Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в поединке между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом». По его мнению, главный арбитр матча ошибся, назначив одиннадцатиметровый удар в ворота петербургского клуба после падения Кьезы. Об этом Орлов рассказал в эфире «Радио Зенит».

«Кьеза от легкого касания упал в штрафной «Зенита». Может, и не было этого касания — от дуновения ветра от Клаудиньо упал. И даже вопросов ни у кого не было, что надо назначать пенальти. А давали повтор, и никак никто не мог разглядеть, где было нарушение. Это маленькие футбольные хитрости», — отметил комментатор.

Матч в Турине завершился поражением «Зенита» со счетом 2:4. После четырех туров петербургский клуб, в активе которого три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H.

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Зенит орлов ювентус пенальти кьеза
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