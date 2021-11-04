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Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 4 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии заявила, что регистрация кандидатов на президентских и парламентских выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года, откроется в полдень воскресенья, 7 ноября.

В опубликованном заявлении ВИК добавила, что процесс приема документов стартует во время пресс-конференции, на которой она также объявит о начале распространения карточек избирателей. Со своей стороны, глава комиссии Имад ас-Сайех обнародовал ответ парламента на технические поправки, запрошенные в отношении законов о выборах, подчеркнув, что они применимы.

«В стране лишь один избирательный округ, в котором пройдет соревнование всех выдвиженцев на президентских выборах. Победителем станет тот, кто наберет больше 50% голосов в первом туре. Второй этап состоится в том случае, если ни один из кандидатов не достигнет такого результата», — добавил Имад ас-Сайех в заявлении для прессы.

По его словам, в следующий тур пройдут только два претендента, набравшие наибольшее количество голосов. Что касается парламентских выборов, то они проводятся по особой системе, согласно которой страна разделена на 75 округов. Каждый представляет того кандидата, который выигрывает по результатам местного голосования.

На данный момент уже несколько известных ливийских деятелей официально заявили о своем намерении баллотироваться в президенты. С таким сообщением выступили, например, глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед и знаменитый актер и комик Хатим аль-Кур.

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