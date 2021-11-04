Путин поддержал идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ

Севастополь, 4 ноября. Президент России Владимир Путин одобрил идею о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Российский лидер прибыл в Севастополь 4 ноября. С инициативой о единовременной выплате участникам обороны города в годы ВОВ выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Размер выплаты может составить 50 тыс. рублей.

Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе. После этого он поучаствовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.