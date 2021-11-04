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Путин поддержал идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Экономика
Путин поддержал идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Севастополь, 4 ноября. Президент России Владимир Путин одобрил идею о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Российский лидер прибыл в Севастополь 4 ноября. С инициативой о единовременной выплате участникам обороны города в годы ВОВ выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Размер выплаты может составить 50 тыс. рублей.

Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе. После этого он поучаствовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате.

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