Вассерман заявил о пытках Киева увеличить уровень безграмотности украинского населения

Москва, 4 ноября. Инициатива о переименовании русскоязычных городов Украины может представлять скрытую угрозу для населения страны, заявил интеллектуал и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь сообщал, что от граждан якобы начали поступать жалобы на русскоязычные названия населенных пунктов. По его словам, люди хотят, чтобы все названия соответствовали нормам украинского языка, пишет «ПолитРоссия».

Анатолий Вассерман напомнил, что большая часть украинцев говорит на русском языке. Киев в рамках антироссийской кампании пытается от него избавиться. Поэтому городам хотят дать исключительно украинские названия. Однако существует еще одна скрытая причина, по которой власти добиваются реализации этой идеи. Эксперт полагает, что Киев специально создает условия для увеличения безграмотности населения.

Федеральное агентство новостей /

«Приведет все это к тому, что большинство граждан, так и не выучив украинский язык, будут и с обычным русским литературным языком плохо знакомы. Причем изъясняться будут на русском, правда, безграмотно. Хотят ли правители Украины, чтобы их граждане были массово безграмотны? Ничего против этого они не имеют. Среди значительной части политиков распространено убеждение, что дураками управлять легче», — сообщил Вассерман.

Как стало известно ранее, эксперт предупредил Киев о последствиях критики памятника советскому космонавту Юрию Гагарину в Португалии.