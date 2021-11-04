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МИД Китая опроверг доклад Пентагона о желании Пекина увеличить ядерный арсенал
Армия
МИД Китая опроверг доклад Пентагона о желании Пекина увеличить ядерный арсенал
Global Look Press  /  Xinhua

Пекин, 4 ноября. МИД Китая опроверг данные недавно обнародованного доклада Пентагона по поводу ядерной триады на вооружении НОАК и о планах по наращиванию арсенала атомных боеголовок.

В четверг, 4 ноября, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил прессе, что недавний доклад Пентагона является манипуляцией, созданной с целью оправдания теории США о некой «китайской угрозе». США тем временем называют переломным моментом недавние испытания китайской гиперзвуковой ракеты в космосе, несмотря на то, что новость о запуске опровергли в Пекине.

«Этот документ — сплошная фальсификация», — заявил Вэньбинь на брифинге.

По словам китайского дипломата, Вашингтон пренебрегает реальными фактами, в то время как именно США угрожают стабильности и безопасности всего мира.

Согласно обнародованному 3 ноября докладу Пентагона о военной мощи КНР, Пекин якобы вознамерился довести число ядерных боеголовок в своем арсенале до одной тысячи к 2030 году и, возможно, уже создал ядерную триаду.

Ранее издание The Hill сообщило, что Китай якобы демонстрирует серьезные успехи в возведении шахт для запуска ядерных ракет. Журналисты при этом ссылались на данные непартийной некоммерческой организации под названием «Федерация американских ученых» (FAS).

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сша китай гиперзвуковое оружие
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