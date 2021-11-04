Экс-пресс-секретарь МХАТа указала на роль Замыслова в конфликте Боякова и Дорониной

Москва, 4 ноября. Бывший пресс-секретарь МХАТ имени Горького, журналистка Анжелика Заозерская рассказала об истоках конфликта экс-худрука театра, режиссера Эдуарда Боякова и почетного президента учреждения, актрисы Татьяны Дорониной.

Заозерская проработала в МХАТе с декабря 2018 по март 2019 года, то есть, в первые месяцы после назначения Боякова художественным руководителем. Как указала экс-пресс-секретарь, одну из главных ролей в конфликте режиссера и почетного президента сыграл друг Боякова — документалист и политтехнолог Александр Замыслов. В то время Бояков не делал и шагу без товарища, пишет «Экспресс газета».

«Замыслова называли «серым кардиналом» театра. Именно Замыслов посчитал целесообразным не идти на контакт с президентом театра Татьяной Дорониной. Замыслов не скрывал, что «ему нет дела до театра, до актеров, что он просто помогает своему другу»», — вспомнила Заозерская.

Когда в конце 2018 года Доронина прибыла на спектакль «Васса Железнова», в котором она играла главную роль, Бояков даже не поздоровался с почетным президентом МХАТа. Актриса обиделась и отменила запланированную встречу с режиссером.

Во второй раз артистка возмутилась, когда худрук сделал перестановку в холле возле ее кабинета. Кроме того, он убрал портреты Дорониной и афиши с ее спектаклями.

Эдуард Бояков объявил об уходе с поста худрука МХАТ имени Горького 1 ноября. Режиссер покинул театр после назначения Владимира Кехмана гендиректором учреждения.