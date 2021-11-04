Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 20:30
20:27
Происшествия
Смоленский пенсионер с кардиостимулятором скончался на МРТ в онкодиспансере
20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
20:26
Экономика
Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель
20:26
Общество
Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»
20:23
Происшествия
Преступный «квинтет» на Mercedes украл кабель на 16 млн рублей в Ленобласти
20:22
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
20:21
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
20:21
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
20:20
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
20:20
Весь мир
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
Все новости

Экс-пресс-секретарь МХАТа указала на роль Замыслова в конфликте Боякова и Дорониной
Общество
Экс-пресс-секретарь МХАТа указала на роль Замыслова в конфликте Боякова и Дорониной
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев /Ekaterina Tsvetkova

Москва, 4 ноября. Бывший пресс-секретарь МХАТ имени Горького, журналистка Анжелика Заозерская рассказала об истоках конфликта экс-худрука театра, режиссера Эдуарда Боякова и почетного президента учреждения, актрисы Татьяны Дорониной.

Заозерская проработала в МХАТе с декабря 2018 по март 2019 года, то есть, в первые месяцы после назначения Боякова художественным руководителем. Как указала экс-пресс-секретарь, одну из главных ролей в конфликте режиссера и почетного президента сыграл друг Боякова — документалист и политтехнолог Александр Замыслов. В то время Бояков не делал и шагу без товарища, пишет «Экспресс газета».

«Замыслова называли «серым кардиналом» театра. Именно Замыслов посчитал целесообразным не идти на контакт с президентом театра Татьяной Дорониной. Замыслов не скрывал, что «ему нет дела до театра, до актеров, что он просто помогает своему другу»», — вспомнила Заозерская.

Когда в конце 2018 года Доронина прибыла на спектакль «Васса Железнова», в котором она играла главную роль, Бояков даже не поздоровался с почетным президентом МХАТа. Актриса обиделась и отменила запланированную встречу с режиссером.

Во второй раз артистка возмутилась, когда худрук сделал перестановку в холле возле ее кабинета. Кроме того, он убрал портреты Дорониной и афиши с ее спектаклями.

Эдуард Бояков объявил об уходе с поста худрука МХАТ имени Горького 1 ноября. Режиссер покинул театр после назначения Владимира Кехмана гендиректором учреждения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экс-пресс-секретарь МХАТа указала на роль Замыслова в конфликте Боякова и Дорониной
бояков мхат доронина
Комментировать