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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
twitter.com/NicolasMaduro  /  Официальная страница президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Каракас, 4 ноября. Международный уголовный суд (ICC) в Гааге начал официальное расследование предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в Венесуэле. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Венесуэльский лидер сообщил, что стороны подписали меморандум, который предполагает сотрудничество при выяснении различных фактов. Мадуро согласился с процедурой, хоть и отметил, что не одобряет ее.

«Я гарантирую вам, что на данном этапе мы оставим информационный шум и будем работать над выполнением этого соглашения, чтобы выяснить истину», — сказал президент.

Прокурор ICC Карим Хан, в свою очередь, заявил, что приветствует «компромисс и конструктивной диалог», который произошел между сторонами, и попросил не политизировать работу суда.

«Я полностью осознаю недостатки, существующие в Венесуэле, и политические разногласия, но в суде мы не политики, мы руководствуемся принципами законности и верховенства права», — отметил он.

В сентябре 2018 года шесть государств попросили МУС расследовать возможные преступления против человечности в Венесуэле. Речь идет о гибели людей во время протестов в стране в 2017 году. В частности, в докладе упоминаются пытки, изнасилования, преследование по политическим мотивам и лишение свободы. Всего во время митингов в 2017 году погибли 120 человек и несколько тысяч получили ранения.

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суд николас мадуро венесуэла
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