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Военнослужащих правительственной армии ЦАР научат пользоваться радиопередатчиками
Весь мир
Военнослужащих правительственной армии ЦАР научат пользоваться радиопередатчиками
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 4 ноября. Командование национальной армии ЦАР (FACA) повысит квалификацию нескольких военнослужащих и обучит работе с современным радиотехническим оборудованием, сообщается на странице ведомства в Facebook.

По данным пресс-службы министерства обороны, большая мобилизация вооруженных сил для противодействия боевикам различных группировок и организация гарнизонной армии требуют наличия огромного количества квалифицированных передатчиков, обеспечивающих постоянную связь между верховным командованием и войсками на местах.

«Таким образом, командование провело в военном лагере Кассаи отборочный тест для получения технического сертификата на работу с мобильными сетями (CTE, ERM). Отбор прошли более чем сорок бойцов FACA и жандармерии», — отмечается в заявлении ведомства.

Мероприятие проводилось под руководством начальника отдела подготовки кадров и спорта Генерального штаба армии Эврарда Текремоньяко. Он следил за тем, чтобы в специальную группу попали только самые одаренные центральноафриканцы.

Ранее президент Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в ЦАР Александр Иванов высоко оценил работу российских инструкторов, активно занимающихся подготовкой личного состава правительственных войск Центральноафриканской Республики.

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