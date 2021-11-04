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МИД России ответил на заявления Гааги о высылке журналиста Веннинка
Политика
МИД России ответил на заявления Гааги о высылке журналиста Веннинка
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 4 ноября. Заявление Гааги о ситуации с журналистом Томом Веннинком является провокацией. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее в нидерландской газете De Volkskrant сообщили, что их сотрудник покинул территорию России. Это связано с отзывом у него разрешения на проживание из-за административных правонарушений.

МИД Нидерландов выразил недовольство в связи с выдворением сотрудника СМИ. Местные дипломаты заявили, что Веннинк покидает страну «против своей воли».

«Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена», — приводит ТАСС слова представителей МИД России.

Это не первый скандал, связанный с Нидерландами и Россией. Недавно суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото, найденное в Крыму. В Москве это решение подвергли критике.

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