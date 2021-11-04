США переведут голодающим Афганистана в помощь 474 миллиона, блокируя 9,4 миллиарда

Правительство США, якобы стремящееся помочь голодающим в Афганистане, заблокировало около 10 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, и не отдаст их бедствующим, ссылаясь на собственные «правила». Об этом ФАН рассказали заслуженный юрист России Иван Соловьев и профессор Никита Кричевский, комментируя сообщения о том, что мировое сообщество стремится смягчить бедствия в Кабуле.

На протяжении последнего месяца в СМИ обсуждается тема о том, что после бегства США из Афганистана в стране начался голод. Помочь афганцам стремятся даже небогатые страны. Так, 3 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о готовности предоставить соседям транспортную поддержку. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит на помощь миллиард евро. США до конца года намерены предоставить 474 миллиона долларов на борьбу с гуманитарным кризисом в Афганистане. При этом 15 августа администрация США заморозила государственные резервы Афганистана (9,4 миллиарда долларов) в американских банках.

Доктор юридических наук Иван Соловьев обратил внимание, что надежность любых договоренностей с США сегодня весьма относительна. В первую очередь это касается коммерческих соглашений.

«Ситуация со спешным выходом США из Афганистана, спровоцировавшим кризис в стране, а также блокировка денег этого государства в банках Соединенных Штатов и последующая “гуманитарная помощь” — обычная американская история. Вашингтон создает картинку, он показывает миру, что Америка — сильная страна, которая несет всем “демократию” и якобы заботится обо всем мире. В действительности дядя Сэм одной рукой дает монетку, а второй — обчищает карманы своего оппонента», — образно обрисовал свое видение ситуации собеседник ФАН.

Политический деятель выразил мнение, что путем блокировки активов США добиваются выгодных для себя политических решений. Он отметил, что когда-то американцы сумели создать для себя «ореол престижности» и убедить мировое сообщество, что они — солидные партнеры, которым можно доверить свои деньги. Соловьев обратил внимание, что у Америки наступили трудные времена.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Надо понимать, что доллар сегодня практически не обеспечен, а Америка перестала быть гегемоном. С другой стороны, примеры отказа от обязательств и невозврат активов правообладателю под тем или иным предлогом мы уже видели. Так, в банках Великобритании хранится русское золото, которое англичане отказались возвращать Советам после 1917 года. То же самое делают США, взяв на хранение деньги, которые принадлежат афганскому народу, и отказавшись их возвращать бедствующей стране, так как, после бегства американцев из Кабула, там к власти ожидаемо пришли представители движения “Талибан1” (организация признана террористической и запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Поясню на примере: если мы должны деньги магазину, мы их обязаны отдать, даже если нам перестал нравиться директор этого заведения», — объяснил ситуацию эксперт в области права.

Иван Соловьев подчеркнул: США должны не создавать видимость помощи голодающим Афганистана, а отдать им то, что им принадлежит. Юрист добавил, что, по его мнению, этот пример заставляет задуматься другие страны, где и как стоит держать свои активы. По словам правоведа, любое государство должно понимать: размещая деньги в американских банках, оно попадает в зависимость от Вашингтона и может услышать от своих партнеров, что доверенные средства ему больше не принадлежат, так как они конфискованы.

Доктор экономических наук Никита Кричевский, рассуждая о «правилах» США в свете истории о заблокированных деньгах Афганистана, высказал мнение, что аморальная позиция свойственна всему западному миру. Он добавил, что на Руси, когда у кого-то случалась беда, люди забывали о распрях и объединялись, но про США и Европу этого не скажешь. Профессор напомнил, как год назад Россия бесплатно направила в госпитали Соединенных Штатов аппараты ИВЛ для больных ковидом. Американские политики лицемерно назвали оборудование «плохим» и оставили своих граждан без помощи.

«Вашингтон вполне осознает масштабы гуманитарной катастрофы в Афганистане. Америка могла бы спасти голодающих, но размораживать деньги не станет. Заморозка средств — это государственный акт, принятый американским правительством, и принять решение о разблокировке активов может только оно. Но Байден не подпишет подобное решение, так как Америка не признает правительство талибов, и говорить о скором снятии санкций с афганских счетов не приходится», — заявил экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник ФАН отметил, что американцы, покидая Афганистан, понимали: после их ухода произойдет государственный переворот, но по букве закона это отношения к удерживаемым ими деньгам не имеет. По словам эксперта, как только Вашингтон решит, что признать правительство Афганистана можно, станет решаться и вопрос о деньгах, а до этого момента для афганцев «спасение утопающих будет делом рук самих утопающих». Кричевский добавил, что все это цинично и выходит за рамки человеческой морали.

«История знает множество подобных примеров. В начале 30-х годов в России разразился жестокий голод, при этом молодое государство находилось под жесткими санкциями. Запад прекрасно знал, какие проблемы с продовольствием у русских. Умирали люди, но за границей никто палец о палец не ударил, чтобы хотя бы как-то облегчить положение в нашей стране. Есть и более свежие истории. У российского предпринимателя, миллиардера Виктора Вексельберга швейцарские банки заморозили полтора миллиарда долларов. Он предложил Западу снять со счетов санкции и направить заблокированные средства на противодействие коронавирусной инфекции. Разумеется, ему отказали», — сообщил Кричевский.

Экономист заключил: пока что для Афганистана возможна только гуманитарная помощь по линии неправительственных организаций, ООН и Красного Креста. По его словам, теоретически маловероятно, что в будущем через надгосударственные организации деньги Афганистана, находящиеся у американцев, будут направлены на помощь народу этой страны. Если это все-таки случится, будут задействованы только неправительственные гуманитарные фонды, на работе которых получают свои политические и материальные дивиденды те, кто вершит внутреннюю и внешнюю политику Америки.

Ранее ФАН проанализировал, стоит ли верить западной прессе о «прорыве» Пентагона. Генерал-майор авиации Липовой усомнился в успехе США по подготовке «звездных войн».

1 Организация запрещена на территории РФ.