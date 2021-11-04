Сепаратисты планируют захватить столицу Эфиопии за несколько недель

Аддис-Абеба, 4 ноября. Столица Эфиопии может пасть в течение «нескольких месяцев, если не недель», заявил представитель «Армии освобождения Оромо» (OLA) Одаа Тарбии.

По словам члена радикального формирования, свержение правительства и отстранение премьер-министра Абия Ахмеда с последующим за этим судебным процессом — лишь вопрос времени.

«Союзу OLA, "Народному фронту освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Силам обороны Тыграя" потребуется несколько месяцев, если не недель на то, чтобы полностью разбить федеральные силы и захватить Аддис-Абебу», — подчеркнул Тарбии.

По мере того, как боевые действия на территории Эфиопии затягивались, появлялись сообщения о массовых убийствах, изнасилованиях, нарушениях прав человека со стороны бандформирований. Однако и ООН, и администрация США в преступлениях обвинили не только радикалов, но и официальное правительство.

wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Ранее премьер-министр Абий Ахмед раскритиковал совместный отчет комиссии по правам человека и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). По словам политика, выводы документа доказывают, что утверждение о геноциде на севере Эфиопии является ложным, а информация об использовании голода как оружия не соответствует действительности.

При этом глава правительства подчеркнул, что материал подтверждает вину сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в пытках, этнических чистках, массовых убийствах и сексуальном насилии над жителями.