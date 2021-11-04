Донбасс, 4 ноября. Один солдат НМ ДНР погиб, двое ранены в результате агрессии ВСУ. Защитники республики отомстили противнику, армия Киева понесла потери. ВСУ атакуют инфраструктуру ОБСЕ и портят свое имущество. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования дважды обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. На горловском направлении обороны огонь велся с применением 82-мм минометов и противотанковых гранатометов, на мариупольском направлении — из станковых противотанковых гранатометов. Под огнем были Горловка и Коминтерново. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Под огнем гранатометов был поселок Золотое-5. Разрушений и пострадавших нет.

В четверг вечером вышло экстренное сообщение Народной милиции ДНР, в котором говорилось о попытке ВСУ дестабилизировать обстановку. С этой целью киевские силовики совершили обстрелы села Михайловка в районе Горловки и района шахты «Трудовская» Донецка. В первом случае огонь вели подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ из автоматических станковых гранатометов, во втором — подразделения 54-й отдельной механизированной бригады обстреляли из 120-мм минометов запад Донецка.

В результате погиб военнослужащий Народной милиции ДНР. Еще двое защитников республики получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана помощь, они находятся в медицинском учреждении Донецка. Ответным огнем дончане уничтожили двух военнослужащих ВСУ, три получили ранения, уточнили в оборонном ведомстве ДНР. Огневая точка ВСУ уничтожена.

ВСУ атакуют инфраструктуру ОБСЕ

Помимо подавления сигналов и каналов управления беспилотниками ОБСЕ, киевские силовики портят оборудование наблюдателей, которое последние задействуют для мониторинга ситуации. Как сообщают в Народной милиции ДНР, командование 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ попыталось вывести из строя камеры видеонаблюдения ОБСЕ в районе Гранитного Донецкой области. Это в нескольких километрах от захваченного военными Украины села Старомарьевка.

Федеральное агентство новостей /

Киевские силовики подорвали свою станцию артиллерийской разведки

Для этого украинские военные подорвали самодельное взрывное устройство рядом с комплексом видеофиксации, в результате чего он получил многочисленные повреждения. При этом камеры из строя не вышли. Как отмечают в Донецке, комбриг 93-й ОМБР ВСУ посчитал, что техника повреждена и приказал продолжить провокации в районе. Вполне вероятно, что нарушения украинскими подразделениями Минских соглашений попало на камеры.

«Защитники» Украины портят не только чужое, но и свое оборудование. Военнослужащие бригадной артиллерийской группы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ случайно подорвали станцию артиллерийской разведки СНАР-10 из состава батареи управления этой группы, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Военные находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге оборудование полностью вышло из строя, ранены двое военных.

НМ ДНР сбила все подаренные волонтерами беспилотники ВСУ

Умелая работа по перехвату и уничтожению вражеских беспилотников, демонстрируемая подразделениями ПВО Народной милиции ДНР, оставила личный состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ без денежных надбавок за выполнение боевых задач. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в оборонном ведомстве республики.

Недавно разведка дончан сообщала, что украинские волонтеры поставили десантникам в соединение четыре беспилотных аппарата малого радиуса. Их военные применяли для корректировки огня по жилым районам ДНР. Все четыре беспилотника либо уничтожены, либо серьезно повреждены защитниками ДНР. Из-за этого выплаты украинским десантникам будут возобновлены только после покупки за свой счет БПЛА.