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Парламент ЦАР решил сохранить неприкосновенность депутатов оппозиционных партий
Весь мир
Парламент ЦАР решил сохранить неприкосновенность депутатов оппозиционных партий
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 4 ноября. Национальная ассамблея Центральноафриканской Республики отменяет процедуру снятия иммунитета с трех депутатов от оппозиции, сообщает издание Ndjoni Sango.

Политиков Мартина Зигеле, Анисе-Жоржа Дологеле и Орелиена Симплиса Зингаса лишили ранее предоставленных привилегий за злоупотребления должностными полномочиями.

«Через шесть дней после начала процедуры по снятию неприкосновенности парламент пересмотрел собственное решение. Чтобы исключить негативную реакцию со стороны оппозиционных сил и их лидеров, добиться мира и справедливости, а также, наконец, направить страну в демократическое русло, мы приняли соответствующее решение. Это станет залогом успеха в примирении нации», — сказал глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи.

Он также заявил, что приложит максимум усилий для нормализации отношений с указанными политиками, пусть они и попытались отказаться от участия в предстоящем республиканском диалоге из-за клеветнического материала экспертной группы ООН, очерняющего репутацию российских инструкторов.

Парламент ЦАР решил сохранить неприкосновенность депутатов оппозиционных партий
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С Мартином Зигеле, Анисе-Жоржем Дологеле и Орелиеном Симплисом Зингаса в настоящее время работает омбудсмен Мусса Лоран Гон-Баба, который пытается объяснить необходимость участия несогласных политиков в мероприятии по объединению народа ЦАР.

Ранее депутаты Центральноафриканской Республики приняли участие в семинаре по повышению эффективности работы парламента. Чиновники подробно изучили темы расширения функций и организации труда народных избранников.

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