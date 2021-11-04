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Защитник ДНР погиб во время минометного обстрела окраин Донецка бойцами ВСУ
Армия
Защитник ДНР погиб во время минометного обстрела окраин Донецка бойцами ВСУ
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Донецк, 4 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают дестабилизировать обстановку в Донбассе. На этот раз в результате минометного обстрела окраин Донецка погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

Согласно заявлению официального представителя Народной милиции ДНР, украинские силовики совершили две огневые провокации с начала текущих суток. Известно, что под огнем ВСУ оказался район населенного пункта Михайловка и окраины поселка шахты Трудовская в Донецке.

«С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Еще двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что защитники НМ ЛНР вынужденно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям ВСУ с целью избежать новых потерь среди гражданского населения. По последним данным, двое бойцов ВСУ ликвидированы, еще трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов село Коминтерново и поселок шахты им. Гагарина в ДНР.

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