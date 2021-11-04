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Захарова ответила на слова спецпредставителя президента РФ Чубайса о газовом кризисе
Политика
Захарова ответила на слова спецпредставителя президента РФ Чубайса о газовом кризисе
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Москва, 4 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с тезисами спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о причинах энергокризиса.

Дипломат заочно поспорила с экспертом, который на встрече в Forbes-клубе раскритиковал «российскую пропаганду», сфокусированную на европейском континенте. В качестве примера Чубайс сказал о медиаполе РФ, где говорится только о ценах на газ в Европе.

«Надеюсь, под пропагандой не имеется в виду выступление президента России, который предельно конкретно отвечал на странные обвинения некоторых западных экспертов и СМИ в якобы причастности нашей страны к взлету цен на газ в ЕС», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее она посмеялась над внесением артиста Максима Галкина в черный список министерства культуры Украины. Захаолва пошутила, что юмористы теперь представляют угрозу нацбезопасности Киева.

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