Правительство Эфиопии раскритиковало США за отказ от беспошлинной торговли

Аддис-Абеба, 4 ноября. Решение американской администрации об исключении Эфиопии из программы «Обеспечение роста и возможностей» (AGOA), предоставляющей африканским производителям беспошлинный доступ на рынок США, в первую очередь отразится на населении. Соответствующее заявление правительство опубликовало на официальной странице в Twitter.

По мнению властей, отказ от предоставления преференций не повлияет на действия сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), которые объединились в союз с «Силами обороны Тыграя» (TDF) и «Армией освобождения Оромо» (OLA) ради захвата столицы государства.

