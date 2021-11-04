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Правительство Эфиопии раскритиковало США за отказ от беспошлинной торговли
Весь мир
Правительство Эфиопии раскритиковало США за отказ от беспошлинной торговли
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 4 ноября. Решение американской администрации об исключении Эфиопии из программы «Обеспечение роста и возможностей» (AGOA), предоставляющей африканским производителям беспошлинный доступ на рынок США, в первую очередь отразится на населении. Соответствующее заявление правительство опубликовало на официальной странице в Twitter.

По мнению властей, отказ от предоставления преференций не повлияет на действия сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), которые объединились в союз с «Силами обороны Тыграя» (TDF) и «Армией освобождения Оромо» (OLA) ради захвата столицы государства.

Чиновники утверждают, что только постоянные нападения боевиков, а также попытки их главарей захватить власть в Эфиопии приводят к ограничению поставок гуманитарной помощи нуждающимся и нарушениям прав человека.

«В связи с вышеперечисленными причинами мы настоятельно призываем правительство Соединенных Штатов отменить принятое решение, которое может только придать сил НФОТ и поставить под угрозу стремление народа выбраться из кризиса», — отмечается в заявлении.

Ранее США отказались финансировать консорциум «Глобальное партнерство в интересах Эфиопии». Причиной заморозки выдачи кредита стали фейковые публикации аффилированных с боевиками СМИ.

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сша африка эфиопия ограничения беспошлинная торговля
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