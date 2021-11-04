МИД России призвал стороны конфликта в Эфиопии сложить оружие и сесть за стол переговоров

Москва, 4 ноября. Российская Федерация с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопских штатах Тыграй, Афар и Амхара. Считаем необходимым, чтобы стороны конфликта скорее достигли договоренностей о прекращении огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продолжение боев вокруг городов Дессе и Комболчи ведет к новым жертвам, тяжелым гуманитарным последствиям для населения, которые затронуты конфликтом в соответствующих районах. Считаем, что стороны силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии», — подчеркнула дипломат.

Российская Федерация, по ее словам, считает сохранение единства и территориальной целостности африканской страны «безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов».

Telegram / Мария Захарова

Ранее дипломатическая миссия РФ в Эфиопии предупредила о значительном ухудшении обстановки в регионе и призвала соотечественников временно отказаться от посещения государства без крайней необходимости.

Обстановка в регионе накалилась после заявления представителя «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реду о заключении союза с «Силами обороны Тыграя» (TDF) и «Армией освобождения Оромо» (OLA). Главари формирования договорились организовать наступление на Аддис-Абебу.