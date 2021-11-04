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Сексолог Денисов-Мельников объяснил, какие уроки нужны в школах кроме полового воспитания
Общество
Сексолог Денисов-Мельников объяснил, какие уроки нужны в школах кроме полового воспитания
pixabay.com  /  14995841

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал ФАН, чего не хватает детям в школах кроме полового воспитания.

Идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении в школьную программу уроков полового воспитания собеседник ФАН поддержал. Однако, по его мнению, для развития детей нужно не только это.

«Не только половое воспитание нужно детям. Необходимо также обучение искусству коммуникации. Люди просто не умеют друг с другом общаться, их не учат этому в школе. Их не учат родители, которые тоже не умеют этого делать», — говорит эксперт.

Сексолог Денисов-Мельников назвал, какие уроки нужны в школах кроме полового воспитания
Prt Scr youtube.com / телеканал Санкт-Петербург

По мнению Денисова-Мельникова, на протяжении всей жизни у людей возникают большие проблемы в процессе межличностного общения.

«Проблема и с построением отношений, и с сексуальными связями. Все начинается не с того, что люди друг на друга посмотрели. Все начинается с общения и с качества этого общения. Половое воспитание, принципы общения, в том числе и мальчика с девочкой, да и в целом здоровая коммуникация — это серьезная тема, ее надо учить», — отметил специалист.

Родители часто переживают за детей и за то, как выстраивается их общение со сверстниками в школе. Не у всех получается быстро найти общий язык в коллективе, но страшнее для ребенка — стать жертвой буллинга в классе. Ранее детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как понять, что ребенка обижают. Как правило, у детей меняется манера поведения: либо ребенок начинает проявлять сильную агрессию по отношению к окружающим, либо он замыкается и становится неразговорчивым.

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дети школа психолог воспитание коммуникация сексолог денисов-мельников
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