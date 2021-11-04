Сексолог Денисов-Мельников объяснил, какие уроки нужны в школах кроме полового воспитания

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал ФАН, чего не хватает детям в школах кроме полового воспитания.

Идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении в школьную программу уроков полового воспитания собеседник ФАН поддержал. Однако, по его мнению, для развития детей нужно не только это.

«Не только половое воспитание нужно детям. Необходимо также обучение искусству коммуникации. Люди просто не умеют друг с другом общаться, их не учат этому в школе. Их не учат родители, которые тоже не умеют этого делать», — говорит эксперт.

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По мнению Денисова-Мельникова, на протяжении всей жизни у людей возникают большие проблемы в процессе межличностного общения.

«Проблема и с построением отношений, и с сексуальными связями. Все начинается не с того, что люди друг на друга посмотрели. Все начинается с общения и с качества этого общения. Половое воспитание, принципы общения, в том числе и мальчика с девочкой, да и в целом здоровая коммуникация — это серьезная тема, ее надо учить», — отметил специалист.

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