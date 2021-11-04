NI: слова Путина о прорыве России в сфере ИИ заставили Пентагон нервничать

Вашингтон, 4 ноября. Планы России стать лидером в области создания новых образцов вооружения с искусственным интеллектом всерьез тревожат руководство Пентагона. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.

Ранее президент России Владимир Путин провел традиционную серию совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе одного из них глава государства заявил, что искусственный интеллект позволит России обеспечить качественный прорыв в создании новейших образцов вооружения. По его словам, в настоящее время особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, передает «ПолитРоссия».

Американские аналитики отмечают, что в данный момент российские специалисты разрабатывают более 150 систем вооружения с поддержкой искусственного интеллекта. В этот список входят воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты.

«Россия в открытую заявляла, что работает над разработкой беспилотников, использующих технологии искусственного интеллекта, которые можно было бы применять в том числе как «верных ведомых», работающих в тандеме с современными истребителями, а также с наземными и морскими платформами», — говорится в публикации.

По данным издания, американские военные обеспокоены высокими темпами развития российских военных технологий. При этом аналитики NI назвали «пугающим сигналом» заявление Путина о стремлении Москвы стать лидером в области искусственного интеллекта.

Многие западные эксперты отмечают, что США и НАТО стремятся любой ценой стабилизировать отношения с Россией и избежать прямого военного столкновения. Это связано с тем, что Москва превосходит Вашингтон по всему спектру вооружений, передает «Царьград».

При этом США значительно отстают от России в сфере создания гиперзвукового оружия. Так, ранее стало известно, что американские военно-воздушные силы второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.