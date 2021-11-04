Московский «Спартак» одержал волевую победу над СКА в гостевом матче КХЛ

Санкт-Петербург, 4 ноября. Хоккеисты столичного «Спартака» добились гостевой победы над СКА в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Петербургский СКА 4 ноября потерпел второе подряд поражение в КХЛ, уступив «Спартаку». Счет в матче, который проходил на стадионе «Ледовый дворец», открыл форвард красно-синих Михаил Воробьев. Нападающий отличился на 18-й минуте игры в Санкт-Петербурге. В третьем периоде «Спартак» сравнял счет. Заброшенной шайбой отметился нападающий столичного клуба Андрей Локтионов. На второй минуте овертайма победу красно-белым принес форвард Александр Хохлачев. В следующем матче СКА в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Спартак» на своем льду примет минское «Динамо».

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