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Московский «Спартак» одержал волевую победу над СКА в гостевом матче КХЛ
Спорт
Московский «Спартак» одержал волевую победу над СКА в гостевом матче КХЛ
ТАСС  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 4 ноября. Хоккеисты столичного «Спартака» добились гостевой победы над СКА в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Петербургский СКА 4 ноября потерпел второе подряд поражение в КХЛ, уступив «Спартаку». Счет в матче, который проходил на стадионе «Ледовый дворец», открыл форвард красно-синих Михаил Воробьев. Нападающий отличился на 18-й минуте игры в Санкт-Петербурге. В третьем периоде «Спартак» сравнял счет. Заброшенной шайбой отметился нападающий столичного клуба Андрей Локтионов. На второй минуте овертайма победу красно-белым принес форвард Александр Хохлачев. В следующем матче СКА в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Спартак» на своем льду примет минское «Динамо».

Ранее IIHF опубликовала расписание чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных. Первый поединок с участием российской национальной команды состоится 27 декабря.

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