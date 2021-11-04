Эксперт Ващенко спрогнозировал курс рубля после праздничных выходных

Москва, 4 ноября. Курс доллара после выходных, посвященных Дню народного единства, составит 70-73 рубля. Такой прогноз для «Российской газеты» представил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Стоимость европейской валюты в то же время сохранится в диапазоне 81,50-83,50 руб. за единицу, отметил эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день рубль является самой крепкой валютой развивающихся рынков. Это обусловлено восстановлением экономики России и ростом цен на нефть. Вместе с тем еще большему укреплению нацвалюты препятствует инфляция.

«Bank of America дал прогноз: до 120 долларов за баррель весной, что фактически означает укрепление рубля до 50 за доллар. Это в лучшем случае. Но рост цен на нефть приведет и повышению стоимости топлива на внутреннем рынке. А это внесет весомый вклад в инфляцию», — добавил Ващенко.

Основной угрозой для рубля выступает возможная коррекция мировых цен на энергоносители и другие товары российского экспорта. Об этом ранее заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.