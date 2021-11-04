Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 20:28
20:27
Происшествия
Смоленский пенсионер с кардиостимулятором скончался на МРТ в онкодиспансере
20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
20:26
Экономика
Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель
20:26
Общество
Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»
20:23
Происшествия
Преступный «квинтет» на Mercedes украл кабель на 16 млн рублей в Ленобласти
20:22
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
20:21
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
20:21
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
20:20
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
20:20
Весь мир
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
Все новости

Пресс-секретарь МХАТа покинула театр вслед за Бояковым
Общество
Пресс-секретарь МХАТа покинула театр вслед за Бояковым
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 ноября. Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина объявила об уходе с этой должности. Она уволилась из театра по собственному желанию.

Мусина-Пушкина поделилась этой новостью на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь приложила фото одной из страниц трудовой книжки, а также сообщила, что ищет новую работу.

«Моя прекрасная история с прекрасным театром завершилась. Я открыта для самых интересных и смелых проектов», — поделилась Мусина-Пушкина.

Уже бывшая работница МХАТа не стала раскрывать причину увольнения. Она покинула театр вслед за бывшим художественным руководителем Эдуардом Бояковым.

Пресс-секретарь МХАТа покинула театр вслед за Бояковым
Prt Scr facebook.com / Виктория Мусина-Пушкина

Кадровые изменения в МХАТ имени Горького начались после того, как гендиректором культурного учреждения назначили Владимира Кехмана. Бояков подчеркивал, что руководство театра не хочет с ним работать. При этом публицист Егор Холмогоров предположил в беседе с ФАН, что экс-худрука затравили в МХАТе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пресс-секретарь МХАТа покинула театр вслед за Бояковым
театр мхат мусина-пушкина
Комментировать