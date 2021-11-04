Пресс-секретарь МХАТа покинула театр вслед за Бояковым

Москва, 4 ноября. Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина объявила об уходе с этой должности. Она уволилась из театра по собственному желанию.

Мусина-Пушкина поделилась этой новостью на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь приложила фото одной из страниц трудовой книжки, а также сообщила, что ищет новую работу.

«Моя прекрасная история с прекрасным театром завершилась. Я открыта для самых интересных и смелых проектов», — поделилась Мусина-Пушкина.

Уже бывшая работница МХАТа не стала раскрывать причину увольнения. Она покинула театр вслед за бывшим художественным руководителем Эдуардом Бояковым.

Prt Scr facebook.com / Виктория Мусина-Пушкина

Кадровые изменения в МХАТ имени Горького начались после того, как гендиректором культурного учреждения назначили Владимира Кехмана. Бояков подчеркивал, что руководство театра не хочет с ним работать. При этом публицист Егор Холмогоров предположил в беседе с ФАН, что экс-худрука затравили в МХАТе.