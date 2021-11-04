Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 20:28
20:27
Происшествия
Смоленский пенсионер с кардиостимулятором скончался на МРТ в онкодиспансере
20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
20:26
Экономика
Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель
20:26
Общество
Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»
20:23
Происшествия
Преступный «квинтет» на Mercedes украл кабель на 16 млн рублей в Ленобласти
20:22
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
20:21
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
20:21
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
20:20
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
20:20
Весь мир
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
Все новости

Сотрудники костромской службы спасения получили стихотворение в награду за вызволение кота

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 19:38
Общество
Сотрудники костромской службы спасения получили стихотворение в награду за вызволение кота
pexels.com  /  tripleMdesignz

Кострома, 4 ноября. Спасатели из Костромы сняли с дерева кота, за что получили благодарность в виде стихотворения. Трогательную историю опубликовали местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

Рядом с костромским детским садом на дереве сидел кот, который не мог спуститься самостоятельно. Воспитатели тоже не могли помочь животному, поэтому решили вызвать спасателей. Те сняли питомца с дерева и получили за это необычную благодарность. Инструктор по физкультуре написала спасателям стихотворение.

«Спасибо героям хотим мы сказать,
Не только людей они могут спасать.
Вот такой был счастливый финал,
И денег за это спасатель не взял», — говорится в произведении.

Похожая история случилась в Дагестане. Местный житель спас котенка, который угодил в бассейн. Мужчина бросился за животным в холодную воду прямо в одежде. Сам спаситель уверяет, что на его месте так поступил бы каждый.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники костромской службы спасения получили стихотворение в награду за вызволение кота
спасение кошка хорошие новости россии
Комментировать