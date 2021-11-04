Сотрудники костромской службы спасения получили стихотворение в награду за вызволение кота

Кострома, 4 ноября. Спасатели из Костромы сняли с дерева кота, за что получили благодарность в виде стихотворения. Трогательную историю опубликовали местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

Рядом с костромским детским садом на дереве сидел кот, который не мог спуститься самостоятельно. Воспитатели тоже не могли помочь животному, поэтому решили вызвать спасателей. Те сняли питомца с дерева и получили за это необычную благодарность. Инструктор по физкультуре написала спасателям стихотворение.

«Спасибо героям хотим мы сказать,

Не только людей они могут спасать.

Вот такой был счастливый финал,

И денег за это спасатель не взял», — говорится в произведении.

Похожая история случилась в Дагестане. Местный житель спас котенка, который угодил в бассейн. Мужчина бросился за животным в холодную воду прямо в одежде. Сам спаситель уверяет, что на его месте так поступил бы каждый.