Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»

Россия — уникальная страна. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Дмитрий поздравил своих подписчиков с Днем народного единства и заявил, что о подвигах предков забывать нельзя, ведь благодаря им россияне сейчас видят мирное небо над головой.

«Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Михаил Кутузов, Александр Суворов и многие другие наши герои и защитники — их мы должны вспоминать в этот день. Россия — уникальная страна. На нашей земле живет много людей, представляющих тот или иной народ, которых у нас около 200. Мы исповедуем разные религии, придерживаемся разных взглядов на жизнь, имеем разные ценностные ориентиры, при этом мы едины. Несмотря на то, что враги и недоброжелатели пытаются рассорить нас», — сказал он.

Агентство городских новостей Москва /

В День народного единства Губерниев пожелал каждому жителю нашей необъятной страны силы духа, терпимости, стабильности и уверенности в жизни.

«Главное — мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек больше не увидел войны!» — заключил телеведущий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российский лидер Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единства. Президент Белоруссии попросил Путина взять его с собой в Санкт-Петербург, пригласив в свою очередь главу российского государства в республику. Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства стартовало в формате видеоконференции 4 ноября.