Эмираты выделили Анкаре материальную помощь в 10 миллионов долларов, S&P прогнозирует риск долларизации Турции, отставной разведчик рассказал о политических убийствах властей страны, в государстве распространили слухи о смерти Эрдогана — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

В Турции распространили слухи о смерти Эрдогана

В среду, 3 ноября, с раннего утра турецкие соцсети заполонили неподтвержденные известия о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ушел из жизни. За короткое время хештег «он умер» (#ölmüş) вышел в тренды и занял первое место в строчке самых обсуждаемых событий в стране.

Позже турецкие власти опровергли эти слухи, опубликовав видеокадры президента в аэропорту во время вылета из Стамбула и прилета в Анкару. Вечером Эрдоган встретился с иностранными послами во дворце и принял верительные грамоты.

Обозреватель телеканала Halk TV Мехмет Тезкан оценил слухи о состоянии здоровья турецкого президента и написал, что его заботят мысли о будущем страны в случае неожиданной смерти ее лидера. Главная проблема системы правления заключается в том, что Конституция 2017 года была создана для Эрдогана и так, чтобы он всегда мог оставаться у власти.

По мнению Тезкана, государством до выборов будет править назначенный, а не избранный бюрократ, который может прибрать всю власть к рукам:

«Он издаст указы, имеющие силу закона, ограничит свободу действий, окажет давление на судебную систему, уволит тысячи людей, заменив их на более лояльных. И в созданной атмосфере страха с легкостью получит кресло президента».

Тем временем министерство внутренних дел распространило информацию о том, что 30 человек задержано за публикацию манипулятивных слухов о состоянии здоровья президента страны.

Анкара переместила С-400 на американскую базу

По данным издания Sky News Arabia, Турция доставила батареи С-400 на базу Инджирлик, используемую силами США и НАТО. Об этом телеканал сообщил в Twitter со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Однако позже в заявлении для турецких СМИ источники в Минобороны Турции опровергли такую информацию.

Как известно, покупка С-400 у России обострила отношения между Анкарой и США. В прошлом году Вашингтон наложил санкции на Анкару в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством ограничений (CAATSA) и исключил ее из программы истребителей F-35 Lightning II. Кроме этого, США пригрозили ввести очередные запреты, если Турция захочет приобрести у Москвы новое вооружение.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "Sosyal medyada yer alan 'S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü' iddiaları gerçek değildir" https://t.co/R26is87Ju5 — Habertürk (@Haberturk) November 3, 2021

Бывший разведчик рассказал о политических убийствах турецких властей

Экс-глава контртеррористического отдела Национальной разведывательной организации (MİT) Мехмет Эймур в интервью изданию T24, комментируя судебный процесс по убийству 18 человек в 1990-х, заказчики которых так и не были найдены, заявил, что все они были убиты турецким государством в результате шантажа и вымогательства.

По делу, о котором идет речь, в общей сложности предстают 19 подозреваемых, в том числе бывший министр внутренних дел Мехмет Агар и отставной сотрудник разведки Коркут Экен. Как ранее утверждал беглый криминальный авторитет Седат Пекер, Агар является действующим главой «глубинного государства».

Кроме этого, бывший разведчик Эймур рассказал о «глубинном государстве» и связях между турецкими политиками и криминальными авторитетами в 1990-е. Те годы в стране печально известны внесудебными казнями, похищениями людей, насильственными исчезновениями и различными другими нарушениями прав человека со стороны силовых структур. Виновниками данных злодеяний считают власти страны и использованных ими для устрашения и расправ членов ультраправой организации «Серые волки».

????"18 kişiyi devlet öldürdü, Çiller cinayetleri biliyordur"



????Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu 'faili meçhul' bırakılan 18 cinayetle ilgili "Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü" dedi.https://t.co/VuKhiSK7Kg pic.twitter.com/Oi9GOV4DTk — dokuz8haber (@dokuz8haber) November 4, 2021

Эрдоган надеется на Байдена в закупках истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Джо Байден 31 октября провели в кулуарах саммита G-20 в Риме двустороннюю встречу, которая длилась чуть более часа.

На фоне разногласий и растущей напряженности между Анкарой и Вашингтоном, по словам турецкого президента, переговоры прошли «позитивно». Представители Белого дома также подтвердили, что беседа была «конструктивной».

Отвечая на вопросы журналистов по поводу намерения Турции приобрести новую партию истребителей F-16, Эрдоган заявил, что встретил понимание со стороны американского лидера.

«Байден пообещал сделать все возможное, что в его силах, чтобы убедить конгресс продать Турции новые истребители», — добавил он.

Однако, по мнению экспертов, уверенность Анкары в том, что американский конгресс одобрит продажу новых истребителей, учитывая натянутые отношения с Вашингтоном, близится к нулю. Эрдоган также подтвердил, что шансы на сделку составляют 50 на 50.

Тем временем турецкая сторона отмечает, что у нее есть альтернативы кроме американских истребителей, и в первую очередь речь идет о российских самолетах Су-35 и Су-57.

Эрдоган отказался ехать на саммит в Глазго из-за Имамоглу

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отменил планы присутствовать на конференции по климату COP26 в Глазго после того, как Великобритания не выполнила требования Анкары по мерам безопасности.

По его словам, премьер-министр этого государства Борис Джонсон первоначально заявил, что власти удовлетворят просьбу Анкары, однако «в последний момент сказал, что шотландская сторона создает трудности». Позже Эрдоган узнал, что запрошенные Турцией условия были предоставлены в качестве исключения другой стране, которую не назвал. Впоследствии он и решил отказаться от поездки на саммит.

Между тем позже стало известно, что конференцию по климату посетит мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Градоначальник решил принять участие на саммите после того, как узнал об отказе президента Турции ехать в Глазго. Однако некоторые эксперты уверены, что Эрдоган не захотел посещать Шотландию, так как узнал о приезде на саммит оппозиционного мэра, которому в 2019 году на выборах на пост главы мегаполиса проиграл кандидату от правящей партии. Имамоглу также называют фаворитом в качестве возможного победителя на президентском голосовании в 2023 году.

Merdan Yanardağ: Erdoğan Glasgow’a İmamoğlu katılacağı için gitmedihttps://t.co/kjti7uFHin — Tele1 TV (@tele1comtr) November 3, 2021

Курдский политик Демирташ пятый год находится в тюрьме

Бывший сопредседатель «Народной демократической партии» (НДП) Селахаттин Демирташ и ряд других курдских депутатов были арестованы 4 ноября 2016 года по обвинениям в связях с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). С тех пор правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) усилила репрессии против курдской партии и сейчас требует ее закрытия и запрета на политическую деятельность для членов объединения.

Башак Демирташ, жена Селахаттина Демирташа, опубликовала в Twitter послание по случаю годовщины задержания своего мужа. По ее словам, она и сторонники курдского политика никогда не теряли надежды.

«Ни наша воля, ни наша вера не были сломлены. Мы знаем, что справедливость, свобода и равенство не так уж и далеко. Да, им удалось заточить Селахаттина и его друзей в тюремные камеры, но они не смогли подавить их голоса и силу воли», — сказала Демирташ.

Жена заключенного политика также сообщила, что за эти пять лет ей не разрешали встречаться с мужем в течение 20 месяцев.

Bugün tam beş yılı geride bırakıyoruz. Bu beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. pic.twitter.com/mipTR5hrGd — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) November 4, 2021

Эмираты выделили Анкаре материальную помощь в 10 миллионов долларов

Как передает информационное агентство «Эмирейтс», Объединенные Арабские Эмираты предоставят Турции 10 миллионов долларов для устранения последствий наводнения и лесных пожаров.

Материальная помощь является частью стремления Турции и ОАЭ восстановить двусторонние отношения, подорванные из-за действий Анкары, таких как поддержка «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ), Катара и разногласия по Ливии и безопасности в Восточном Средиземноморье.

Специалисты оценивают это решение со стороны Абу-Даби как дань за окончательный отказ Анкары от покровительства исламистского движения.

В заявлении Абу-Даби говорится, что государство стремится «протянуть руку помощи братским и дружественным странам» и выразить солидарность с турецким народом в нелегкое время.

Летом на Турцию обрушились внезапные наводнения и волна лесных пожаров, разорившая ее южное побережье и некоторые части северного Причерноморья. В результате стихийных бедствий погибло более 100 человек.

BAE'den Türkiye'ye 10 milyon dolarlık 'orman yangınları ve sel' desteği https://t.co/ETZOKl12Nk — Şarkul Avsat Türkçe (@aawsat_turkce) November 4, 2021

Турецкая экономика не дотягивает до «Большой двадцатки»

Турция опустится на 21-е место в 2021-м и продолжит падать в 2022 году. Об этом стало известно из прогнозов Международного валютного фонда (МВФ). По данным организации, к концу 2021 года Анкара потеряет свое положение среди «20 крупнейших экономик мира».

В то же время, по данным МВФ, страна сможет вернуться в «двадцатку» лишь в 2023 году, заняв 19-ю позицию в топе лидирующих экономик мира.

S&P прогнозирует риск долларизации Турции

Агентство кредитных рейтингов Standard & Poors считает, что будущее экономики Турции может быть омрачено долларизацией, повышением волатильности валютных курсов и затруднением привлечения инвестиций в государство.

Инвесторов сдерживает отсутствие доверия к денежно-кредитной политике в стране, усугубляемое решением о снижении процентных ставок, когда инфляция в четыре раза превышала 5%-й целевой показатель Центрального банка, пишет газета Dünya со ссылкой на анализ S&P Global Ratings.

Центральный банк Турции снизил базовую ставку на три процентных пункта, до 16%, за последние два месяца, несмотря на ускорение инфляции, что побудило инвесторов избавляться от турецкой лиры. Валюта достигла рекордного минимума в 9,85 лиры за доллар в конце октября после последнего снижения ставки и внезапного увольнения президентом Эрдоганом высокопоставленных чиновников Центрального банка страны.

Годовая инфляция потребительских цен ускорилась до 19,9% в прошлом месяце с 19,6% в сентябре. Цены производителей выросли до 46,3% — это самый высокий уровень с июля 2002 года.

На прошлой неделе Commerzbank заявил, что к концу марта курс лиры снизится до 11 за доллар из-за «опасных экспериментов в области денежно-кредитной политики».

Standard&Poors EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov DÜNYA’nın sorularını yanıtladı:



????Yatırımcıyı TL’ye dönüşe ikna etmek zor

????Enerji maliyetleri enflasyonun aşağı çekilmesini zorlaştırabilir https://t.co/KRC0FPx0Mn — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) November 4, 2021

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