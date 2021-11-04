Что думают москвичи о Дне народного единства?

День народного единства — относительно молодой государственный праздник. Он был учрежден в 2005 году, и с тех пор является официальным выходным.

4 ноября проводятся торжественные мероприятия в память об одном из важнейших событий в нашей истории. В этот день в 1612 году люди разных национальностей во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским объединились в народное ополчение против польских оккупантов для освобождения Москвы. Одержанная победа положила конец Смутному времени и помогла восстановить российскую государственность.

Знают ли эту историю жители и гости столицы? Что лично для них значит День народного единства, и как они предпочитают отмечать этот праздник? Узнает наш корреспондент.