Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет в январе 2022 года

Лос-Анджелес, 4 ноября. Новый сезон постапокалиптического сериала «Сквозь снег» покажут на стриминговой площадке Netflix 22 января следующего года, сообщает издание Deadline.

По сюжету, мир будущего превращается в снежную пустыню. Несколько сотен людей, выживших во время апокалипсиса, перебираются в огромный поезд, который бесконечно движется. Внутри состава общество разделено на социальные классы. В основу сериала лег фильм южнокорейского режиссера и сценариста Пон Джун Хо.

Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Коннелли («Алита: Боевой ангел», «Реквием по мечте»), Давид Диггс («Центральный парк», «Птица доброго господа»), Лена Холл («Девочки», «Бунтарки»), Иддо Голдберг («Анон», «Достать коротышку»). Телешоу уже продлили на четвертый сезон.

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