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Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет в январе 2022 года
Общество
Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет в январе 2022 года
Кадр из сериала «Сквозь снег»  /  @Netflix Russia

Лос-Анджелес, 4 ноября. Новый сезон постапокалиптического сериала «Сквозь снег» покажут на стриминговой площадке Netflix 22 января следующего года, сообщает издание Deadline.

По сюжету, мир будущего превращается в снежную пустыню. Несколько сотен людей, выживших во время апокалипсиса, перебираются в огромный поезд, который бесконечно движется. Внутри состава общество разделено на социальные классы. В основу сериала лег фильм южнокорейского режиссера и сценариста Пон Джун Хо.

Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Коннелли («Алита: Боевой ангел», «Реквием по мечте»), Давид Диггс («Центральный парк», «Птица доброго господа»), Лена Холл («Девочки», «Бунтарки»), Иддо Голдберг («Анон», «Достать коротышку»). Телешоу уже продлили на четвертый сезон.

Ранее сообщалось, что первой экранизации «Гарри Поттера» писательницы Джоан Роулинг исполнилось 20 лет. После выхода картины «Гарри Поттер и философский камень» актер Дэниел Рэдклифф проснулся знаменитым.

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