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Косметолог Егорова рассказала, как алкоголь может обезобразить лицо
Общество
Косметолог Егорова рассказала, как алкоголь может обезобразить лицо
pixabay.com  / 

Человек, который злоупотребляет алкоголем, всегда выглядит старше своих лет, поскольку старение организма ускоряется. Кроме того, прием алкоголя в течение долгих лет приводит к необратимым последствиям — от деформации губ и носа до глубоких морщин.

Косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с корреспондентом ФАН объяснила, как злоупотребление алкогольными напитками сказывается на лице, а также рассказала, возможно ли восстановить внешний вид после кодировки.

«Изначально злоупотребление алкогольными напитками на лице сказывается утренними отеками, затем они становятся постоянными. Потом расширяются капилляры, лицо приобретает характерный красный оттенок и отечность. После капилляры расширяются больше, чаще всего возникает ринофима (хроническое заболевание кожи носа, характеризующееся увеличением всех ее элементов и обезображиванием носа. — Прим. ФАН)», — объяснила косметолог.

Косметолог Егорова рассказала, как алкоголь может обезобразить лицо
unsplash.com /

Татьяна Егорова рассказала, что, когда разрастание отеков начинается в вену, лицо приобретает красно-синий оттенок и отечный вид. Если это запущенный случай, то лицо привести в нормальное состояние будет сложно, но существуют специальные процедуры.

«Процедура IPL закрывает сосуды и приводит лицо в нормальное состояние. Ринофиму порой хирургически вырезают. Существует множество косметологических процедур: биоревитализация, плазмолифтинг, то есть все в зависимости от того, по какому типу пошла деформация лица. Если это отечный тип, то нужны специальные дренажные аппараты», — добавила собеседница агентства.

Врач-дерматолог также подчеркнула, что, помимо косметологических процедур, необходимо лечиться еще и внутренне: это капельницы, витамины, средства с дренажными свойствами, нормализация состояния кишечника.

Ранее дерматолог-трихолог Елена Климкина предупредила, что перенесшие COVID-19 пациенты в последнее время все больше жалуются на прорежение или выпадение волос на голове. Волосы начинают выпадать через один-два месяца после болезни.

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