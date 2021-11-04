ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти в прежнем объеме

Москва, 4 ноября. Участники объединения государств-экспортеров нефти приняли решение, которое прогнозировалось большинством экспертов, пишет ТАСС.

Министерские переговоры в рамках ОПЕК+ окончились по предсказанному сценарию. Источники агентства ранее указывали, что страны, скорее всего, выступят за сохранение восстановления нефтедобычи на уровне 0,4 млн баррелей топлива в сутки.

«Да, все поддержали (повышение нефтедобычи на уровне 400 тыс. баррелей в сутки — Прим. ред.)», — заявил источник ТАСС в ответ на вопрос о результатах встречи организации на уровне министров.

Соответственно, прежние договоренности государств-поставщиков черного золота продолжат действовать в течение декабря, и повышение добычи останется у отметки в 400 тысяч баррелей ежесуточно. Пресс-служба казахстанского министерства энергетики уже сообщила, что правительство страны продолжит увеличивать добычу сырья по соглашению ОПЕК+.

По информации американского агентства Bloomberg, Соединенные Штаты обращались к ОПЕК+ с просьбой нарастить добычу нефти в декабре на 0,8 млн баррелей в сутки вместо планируемых 400 тыс. баррелей.