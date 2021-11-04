Путин указал на неиспользованный потенциал стран постсоветского пространства

Москва, 4 ноября. Страны постсоветского пространства не до конца реализовывают возможности интеграции, Москва и Минск в рамках Союзного государства дальше продвинулись в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, многие страны в полной мере не используют те возможности, конкурентные преимущества, которые достались со времен Советского Союза.

«Имею в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии Союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам», — отметил президент.

Владимир Путин 4 ноября принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Как стало известно ранее, президент РФ и его белорусский коллега утвердили новую Военную доктрину Союзного государства.