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Генпрокуратура Ливии арестовала члена совета директоров Национальной нефтяной корпорации
Весь мир
Генпрокуратура Ливии арестовала члена совета директоров Национальной нефтяной корпорации
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 4 ноября. Генеральная прокуратура Ливии заключила под стражу нескольких сотрудников нефтяной промышленности по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди задержанных оказались член совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Белькасим Шанкир, директор Департамента охраны труда и здоровья Akakus Oil Operation и сотрудник одного из отделов компании.

«Прокуратура обвиняет вышеуказанных лиц в получении незаконной выгоды, нанесении серьезного ущерба государственным фондам и злоупотреблении полномочиями. Их также уличили в подделке документов», — говорится в сообщении.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун подтвердил информацию об аресте некоторых должностных лиц в секторе добычи полезных ископаемых. Ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами для обеспечения справедливости, честности и защиты ливийского богатства.

Национальный комитет по права человека Ливии ранее сообщал о похищении трех сотрудников нефтяного сектора, включая Белькасима Шанкира. Специалисты призвали МВД разыскать граждан, освободить их и призвать виновных к ответственности.

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ливия генпрокуратура ннк ливии Белькасим Шанкир
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