Генпрокуратура Ливии арестовала члена совета директоров Национальной нефтяной корпорации

Триполи, 4 ноября. Генеральная прокуратура Ливии заключила под стражу нескольких сотрудников нефтяной промышленности по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди задержанных оказались член совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Белькасим Шанкир, директор Департамента охраны труда и здоровья Akakus Oil Operation и сотрудник одного из отделов компании.

«Прокуратура обвиняет вышеуказанных лиц в получении незаконной выгоды, нанесении серьезного ущерба государственным фондам и злоупотреблении полномочиями. Их также уличили в подделке документов», — говорится в сообщении.

النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية البريقة بتهمة الاختلاس والتزوير. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/R9ELWceyp9 — الساعة 24 (@alsaaa24) November 3, 2021

Министр нефти и газа Мухаммад Аун подтвердил информацию об аресте некоторых должностных лиц в секторе добычи полезных ископаемых. Ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами для обеспечения справедливости, честности и защиты ливийского богатства.

Национальный комитет по права человека Ливии ранее сообщал о похищении трех сотрудников нефтяного сектора, включая Белькасима Шанкира. Специалисты призвали МВД разыскать граждан, освободить их и призвать виновных к ответственности.