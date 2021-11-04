Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 20:28
20:27
Происшествия
Смоленский пенсионер с кардиостимулятором скончался на МРТ в онкодиспансере
20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
20:26
Экономика
Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель
20:26
Общество
Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»
20:23
Происшествия
Преступный «квинтет» на Mercedes украл кабель на 16 млн рублей в Ленобласти
20:22
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
20:21
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
20:21
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
20:20
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
20:20
Весь мир
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
Все новости

Историк моды Васильев посоветовал девушкам не одеваться как Глюкоза
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев посоветовал девушкам не одеваться как Глюкоза
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 ноября. Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев оценил наряды певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Эксперт пришел к выводу, что другим женщинам не стоит повторять за исполнительницей.

Васильев лично виделся с артисткой на съемках «Модного приговора». В жизни Глюкоза одевается респектабельно и дорого, чего не скажешь о ее сценических нарядах, отметил историк моды в беседе с изданием «7Дней».

«Глядя на нее, у меня не возникало ощущения, что она какая-то распутница и хулиганка. А вот на красных дорожках порой появляется в таком виде!» — удивился эксперт по стилю.

По словам телеведущего, певица иногда одевается лишком провокационно, а некоторые из ее образов «отсылают в бордель». Когда исполнительница поет и танцует в трусиках и распахнутом пеньюаре, это выглядит очень вульгарно, поэтому других мыслей не возникает, пояснил Васильев. Эксперт не советует девушкам одеваться как Глюкоза.

«Дорогие девушки, по улицам города так ходить не надо ни в коем случае и выступать на сцене тоже», — призвал историк моды.

Специалист по стилю убежден, что сама певица не прислушается к его рекомендациям. По мнению ведущего «Модного приговора», хорошая фигура, молодое лицо и провокационные наряды являются главными козырями артистки.

Примечательно, что сама Глюкоза беспокоится из-за экспериментов с внешним видом, которые устраивает ее 14-летняя дочь. Девочка-подросток делает пирсинг, татуировки и радикально меняет цвет волос.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Историк моды Васильев посоветовал девушкам не одеваться как Глюкоза
глюкоза васильев историк моды
Комментировать