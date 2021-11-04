Историк моды Васильев посоветовал девушкам не одеваться как Глюкоза

Москва, 4 ноября. Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев оценил наряды певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Эксперт пришел к выводу, что другим женщинам не стоит повторять за исполнительницей.

Васильев лично виделся с артисткой на съемках «Модного приговора». В жизни Глюкоза одевается респектабельно и дорого, чего не скажешь о ее сценических нарядах, отметил историк моды в беседе с изданием «7Дней».

«Глядя на нее, у меня не возникало ощущения, что она какая-то распутница и хулиганка. А вот на красных дорожках порой появляется в таком виде!» — удивился эксперт по стилю.

По словам телеведущего, певица иногда одевается лишком провокационно, а некоторые из ее образов «отсылают в бордель». Когда исполнительница поет и танцует в трусиках и распахнутом пеньюаре, это выглядит очень вульгарно, поэтому других мыслей не возникает, пояснил Васильев. Эксперт не советует девушкам одеваться как Глюкоза.

«Дорогие девушки, по улицам города так ходить не надо ни в коем случае и выступать на сцене тоже», — призвал историк моды.

Специалист по стилю убежден, что сама певица не прислушается к его рекомендациям. По мнению ведущего «Модного приговора», хорошая фигура, молодое лицо и провокационные наряды являются главными козырями артистки.

Примечательно, что сама Глюкоза беспокоится из-за экспериментов с внешним видом, которые устраивает ее 14-летняя дочь. Девочка-подросток делает пирсинг, татуировки и радикально меняет цвет волос.