В Верховной раде заявили о снижении поставок российского СПГ на Украину

Киев, 4 ноября. Россия в ноябре ограничила поставки сжиженного газа на Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Геру.

Однако такое сокращение в ноябре не должно оказать значительного воздействия на украинский рынок, указал Геру в своем Telegram-канале. По его словам, поставщики традиционно завышали декларируемые объемы транзита. Помимо этого, в текущем месяце низкая активность по подобным закупкам.

Согласно данным украинской Консалтинговой группы А-95, за последние девять месяцев поставки СПГ из-за границы составили 1,14 млн тонн. Это оказалось на 31 тысячу тонн (на 2,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российская госкомпания «Газпрома» отказалась бронировать допмощности транзита природного газа по территории Украины на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования.