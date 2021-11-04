МВФ заявил о преждевременности принятия решений по Судану

Вашингтон, 4 ноября. Международный валютный фонд продолжает внимательно следить за развитием событий в Судане, где решается вопрос о формировании новых властных структур.

Об этом в ходе очередного брифинга сообщил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс. По его словам, пока слишком рано говорить, как политическая ситуация, связанная с роспуском кабинета министров и Суверенного совета в конце октября, повлияет на запрос Судана о списании долга и потенциальных выплатах фонда в 2022 году.

Данная позиция идет в контраст с недавними заявлениями второй крупнейшей мировой финансовой организации — Всемирного банка. Последний неделю назад сообщил, что прекращает любые сделки и операции в восточноафриканской стране, продолжая при этом наблюдать за развитием политической обстановки.

Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил 25 октября о роспуске двух верховных институтов и введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения. В своих последних заявлениях для СМИ он подтвердил приверженность перехода к демократии и формированию нового правительства, состоящего из гражданских лиц.