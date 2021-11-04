IIHF опубликовала расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

Эдмонтон, 4 ноября. Стало известно расписание матчей с участием сборной России на молодежном чемпионате мира 2022 года.

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) представила расписание матчей российской национальной команды на чемпионате мира, который пройдет в в Эдмонтоне и Ред-Дире. Подопечные Олега Браташа начнут выступление на турнире в Канаде с игры против Швеции. Поединок пройдет 27 декабря. Стартовый матч сборной России начнется в 00:30 по московскому времени. На групповом этапе МЧМ-2022 подопечные Браташа также сыграют со Швейцарией, Словакией и США. Эти матчи состоятся 28 и 30 декабря, а также 1 января.

Действующим победителем молодежного планетарного первенства по хоккею является сборная США. Российская национальная команда заняла четвертое место на последнем ЧМ.