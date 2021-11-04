Критик Долин пожаловался на Эрнста из-за лишения госфинансирования журнала «Искусство кино»

Москва, 4 ноября. Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин заявил, что издание лишили финансирования по требованию гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

По его словам, причиной прекращение финансирования со стороны «Фонда кино» стала его негативная рецензия на фильм «Союз спасения». Константин Эрнст был одним из продюсеров исторической ленты.

«Эрнст сказал: давайте не будем давать деньги «Искусству кино». И вот мы эти деньги не получили от государства», — сказал он в эфире «Дождя»1 (Данное сообщение создано и распространено СМИ, выполняющим функции иностранного агента, признано иноагентом по решению Минюста России).

Средства, которые получала редакция журнала, направлялись на зарплаты, гонорары и аренду помещения. Теперь Долину приходится искать деньги на работу СМИ с помощью краудфандинга.

Фильм «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука вышел в 2019 году. Картина повествует о восстании декабристов в Петербурге в 1825 году. Главные роли в ленте сыграли Максим Матвеев, Антон Шагин, Павел Прилучный, Иван Янковский.

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст наблюдал за стартом космического корабля, на борту которого находился киноэкипаж. Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали на МКС фильм «Вызов».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.