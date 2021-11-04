Psychological Science: правильная организация сна поможет усваивать новую информацию

Москва, 4 ноября. Качественный сон и грамотное построение процесса обучения поможет укрепить долговременную память на 50%, исследование об этом опубликовано на портале Psychological Science.

Люди, которые изучали новую информацию вечером перед сном, а утром повторяли конспект, тратят на запоминание гораздо меньше времени. Такой способ подходит для тренировки долговременной памяти. Авторы исследования уверены, что дело в консолидации памяти во время сна.

«Сон нужен головному мозгу для сохранения информации, а также для облегчения доступа к ней. Кроме того, очень важно, чтобы были перерывы между занятиями, и в этом плане сон — это лучшее, что можно придумать», — говорится в исследовании.

Наибольший эффект достигается при чередовании предметов запоминания, а для получения максимальных результатов нужно спать между занятиями. После полноценного сна лучше заняться самопроверкой, такая стратегия позволяет быстрее и эффективнее усваивать новые знания, сообщает издание Planet Today.

Бессонница может представлять смертельную опасность для человека. К такому выводу пришла международная группа ученых из Каролинского института и Имперского колледжа Лондона. Согласно результатам проведенного учеными исследования, пациенты с бессонницей обладают более высоким риском возникновения кровоизлияния в мозг.