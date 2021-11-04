Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 20:27
20:27
Происшествия
Смоленский пенсионер с кардиостимулятором скончался на МРТ в онкодиспансере
20:27
Общество
Драма «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выходит на AppleTV
20:26
Экономика
Новак назвал объективной стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель
20:26
Общество
Губерниев: «Россия — уникальная страна, о подвигах которой забывать нельзя»
20:23
Происшествия
Преступный «квинтет» на Mercedes украл кабель на 16 млн рублей в Ленобласти
20:22
Экономика
Некоторые продукты могут подорожать в преддверии новогодних праздников
20:21
Армия
Army Recognition: танки бундесвера Leopard 2A7 получат израильские комплексы защиты
20:21
Весь мир
Избирком Ливии объявил дату начала регистрации кандидатов на выборы
20:20
Спорт
Комментатор Орлов обвинил вингера «Ювентуса» Кьезу в симуляции в матче с «Зенитом»
20:20
Весь мир
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы
Все новости

Пловчиха Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы в Казани

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 19:14
Спорт
Пловчиха Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы в Казани
Global Look Press  /  Andrea Masini

Казань, 4 ноября. Заслуженный мастер спорта России Светлана Чимрова выиграла награду высшей пробы на международных соревнованиях в Казани. Она быстрее всех прошла короткую дистанцию.

Чимрова стала обладательницей золота на дистанции 200 метров баттерфляем. Россиянка принимает участие в чемпионате Европы. В финальном заплыве она показала время 2 минуты 4,97 секунды.

Представительница России обошла датчанку Хелену Розендаль Бах, которая финишировала с результатом 2 минуты 05,02 секунды. Ей досталась серебряная награда. Бронзовую медаль домой увезет итальянка Илария Бьянки, показавшая время 2 минуты 05,42 секунды.

Светлана Чимрова участвовала в соревнованиях в рамках Олимпиады в Токио. Вместе с Ариной Сурковой ей не удалось попасть в финал Игр.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пловчиха Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы в Казани
золото плавание чимрова
Комментировать