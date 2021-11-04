Пловчиха Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы в Казани

Казань, 4 ноября. Заслуженный мастер спорта России Светлана Чимрова выиграла награду высшей пробы на международных соревнованиях в Казани. Она быстрее всех прошла короткую дистанцию.

Чимрова стала обладательницей золота на дистанции 200 метров баттерфляем. Россиянка принимает участие в чемпионате Европы. В финальном заплыве она показала время 2 минуты 4,97 секунды.

Представительница России обошла датчанку Хелену Розендаль Бах, которая финишировала с результатом 2 минуты 05,02 секунды. Ей досталась серебряная награда. Бронзовую медаль домой увезет итальянка Илария Бьянки, показавшая время 2 минуты 05,42 секунды.

Светлана Чимрова участвовала в соревнованиях в рамках Олимпиады в Токио. Вместе с Ариной Сурковой ей не удалось попасть в финал Игр.