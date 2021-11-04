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NI: растущий спрос на российские ЗРК С-400 в мире стал серьезным вызовом для США
Армия
NI: растущий спрос на российские ЗРК С-400 в мире стал серьезным вызовом для США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 ноября. Руководство Пентагона всерьез обеспокоено растущим спросом на российские зенитные ракетные комплексы С-400 в мире. Об этом сообщают аналитики американского издания The National Interest (NI).

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» стали самым популярным российским вооружением у иностранных заказчиков в 2021 году. Не менее высоким спросом пользуются ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Смерч», противотанковые комплексы «Корнет», а также вся линейка авиационной техники, передает «ПолитРоссия».

Эксперты NI отмечают, что в настоящее время Россия играет ключевую роль на мировом рынке вооружений. При этом многие страны выстроились в очередь к России, рассчитывая купить у Москвы ракетные комплексы С-400.

«Это становится проблемой для американских военных. Многие иностранные правительства выразили интерес к самым передовым образцам российской техники, в том числе к системе ПВО средней и большой дальности С-400 «Триумф», — говорится в публикации.

Напомним, 30 сентября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует купить у России вторую партию комплексов С-400. Он также добавил, что турецкая сторона была вынуждена закупать у России С-400, так как Вашингтон не продал Анкаре комплексы Patriot, передает «Царьград».

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