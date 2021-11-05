Спортивный журналист Ладненко: «Российский футбол сильно деградировал»

«Зенит» провел достойную Лигу чемпионов, на больший результат он рассчитывать не мог. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Петербургскому футбольному клубу «Зенит» остается провести в Лиге чемпионов нынешнего сезона всего две встречи. После четырех туров «Зенит» с тремя очками занимает пока третье место в своей группе. У итальянского «Ювентуса» в активе 12 очков, у лондонского «Челси» — 9. До окончания группового этапа Лиги чемпионов остается всего два тура. 23 ноября «Зенит» на выезде сыграет со шведским клубом «Мальме», а 8 декабря в Санкт-Петербурге сразится с действующим победителем ЛЧ — «Челси».

Спортивный журналист Виктор Ладненко считает, что подопечные Сергея Семака сражались с итальянским «Ювентусом» достойно. Особенно это было заметно в первом матче против итальянцев.

«Команда Сергея Семака сражалась с итальянским “Ювентусом” достойно. В первом матче в Санкт-Петербурге все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону, но тогда “Юве”, благодаря высокому исполнительскому мастерству Деяна Кулусевски, воспользовался своим шансом, чего не сделал “Зенит”», — сказал он.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во второй встрече с «Юве», которая прошла 2 ноября в Турине, питерцы проиграли с более внушительным счетом — 2:4. Ладненко отметил, что в ответном матче в игре «Зенита» проявилась старая болезнь всех российских клубов — прижиматься к воротам с первых секунд.

«Любой матч с классной европейской командой наши клубы начинают с того, что зажимаются в свою штрафную, будто если они выйдут из штрафной, то им перестанут платить зарплату. У “Ювентуса” более высокий класс. Как только “Зенит” сравнял счет с помощью нелепого автогола Леонардо Бонуччи, “Ювентус” взял все под свой контроль, методично и планомерно зажимая “Зенит” в штрафной, словно боксер, который избивает менее искушенного соперника. При счете 1:1 “Ювентус” делал все что угодно, а “Зенит” на все выпады итальянцев отвечал очень слабыми ударами. “Юве” пропустил второй гол уже тогда, когда откровенно расслабился, — он вел 4:1, мог забивать пятый, но в конце Артем Дзюба хорошо поборолся, скинул Сердару Азмуну, который забил», — отметил он.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналист считает, что винить главного тренера Сергея Семака не в чем, так как «Зенит», несмотря на результат, в этом году показал существенный прогресс. По его словам, были отрезки, когда «Зенит» брал мяч под свой контроль и даже иногда старался контролировать игру.

«Да, это происходит эпизодически, но на большее пока российские клубы не способны. Против каких команд мы бы ни выходили, даже условно уровня “Хетафе”, они будут считаться фаворитами. Российский футбол сильно деградировал, потому что стало меньше денег и меньше крутых исполнителей. С каждым годом мы все хуже и хуже выступаем, но “Зенит” в этом сезоне выглядел достойнее, чем мог бы выглядеть. “Зенит”, откровенно говоря, с самого начала практически не имел шансов на выход из группы с “Ювентусом” и “Челси”. Если питерская команда в Швеции выиграет у “Мальме” или хотя бы не проиграет, она выйдет в Лигу Европы, выступление в которой уже будет достойным результатом. В данный момент российский клуб не способен на подвиги с командами калибра “Челси” и “Ювентуса”, — объяснил он.

Невские Новости / Анна Карпова

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные пассивно играли в обороне во время матча Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Семак признался, что во время этой встречи победу одержал более сильный коллектив. По словам наставника, туринцы были быстрее и создавали большое количество игровых моментов, обыгрывая футболистов «Зенита» один в один.