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Лента
04 ноября 22:02
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
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21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
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Star Парад с Даной Борисовой. Куда пропал Александр Лымарев?
Общество

Гостем нового выпуска передачи Star Парад стал исполнитель роли Михаила Медведева в сериале «Солдаты» Александр Лымарев.

Свой творческий путь в кинематографе Александр начал еще на третьем курсе театрального училища. Именно тогда его утвердили на главную роль в фильме Леонида Марягина «Здравствуй, столица!». За одной ролью потянулись и другие, и до 2010 года актер успешно снимался в кино. А затем — резко пропал почти на три года. 
Что случилось и кто виноват, узнает Дана Борисова

В откровенном интервью звездной ведущей Александр Лымарев рассказал, как живет последние 11 лет.

 

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интервью дана борисова звезды александр лымарев
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