Star Парад с Даной Борисовой. Куда пропал Александр Лымарев?

Гостем нового выпуска передачи Star Парад стал исполнитель роли Михаила Медведева в сериале «Солдаты» Александр Лымарев.

Свой творческий путь в кинематографе Александр начал еще на третьем курсе театрального училища. Именно тогда его утвердили на главную роль в фильме Леонида Марягина «Здравствуй, столица!». За одной ролью потянулись и другие, и до 2010 года актер успешно снимался в кино. А затем — резко пропал почти на три года.

Что случилось и кто виноват, узнает Дана Борисова.

В откровенном интервью звездной ведущей Александр Лымарев рассказал, как живет последние 11 лет.