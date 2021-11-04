Адвокат Князев оценил шансы Бузовой на победу в случае судебного спора с руководством МХАТа

Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Князев в разговоре с ФАН дал оценку юридической силе контракта поющей ведущей Ольги Бузовой с руководством МХАТа им. Горького в случае заседания суда из-за отмены спектакля «Чудесный грузин».

Отмена спектакля наделала много шума. Звезда «Дома-2» считает, что ее безосновательно оболгали, а администрация театра стоит на своем и твердит о низких продажах билетов по вине новоявленной актрисы. Кроме того, Бузова не раз обращала внимание на то, что с театром у нее заключен контракт. Что же дает этот документ артистке? Как отмечает адвокат Князев, это не сыграет особой роли в суде, если звезда решится обратиться за помощью в органы.

«Это [судебное разбирательство] вряд ли возможно, потому что она — лишь актриса, а решение принимают о выходе или невыходе спектакля главный режиссер, директор театра. Поэтому у такого дела судебной перспективы нет. Спектакль отменен, а там участвовала не только Бузова: машинисты сцены, осветители и другие. Все будут подавать в суд? Это маловероятно», — высказал сомнение собеседник ФАН.

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Судебное дело могло бы иметь несколько иной поворот, если бы теледива была уволена из МХАТа, так как существуют трудовые обязательства. А контракт звезды экранов может быть исполнен в будущем.

«Такие споры решаются обычно внутри коллектива. Скорее всего, в контракте предусмотрено, на каком основании может быть отменен спектакль. Там вряд ли прописаны конкретные даты выхода, может, только количество показов. Вероятно, дальше будет осуществляться показ спектакля. Но то, что предусмотрено расторжение, это точно. Контракт не может быть заключен навсегда», — считает адвокат.

Кандидат юридических наук не исключает расторжение контракта. В таком случае, по его мнению, Ольге Бузовой могут выплатить процент неустойки, если такое предусмотрено документом. Однако подобные споры в творческих коллективах Андрей Князев за всю свою карьеру не припомнит.